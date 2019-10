Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit wird Ankerpunkt der Europäischen Route der Industriekultur (ERIH)

Berlin (ots) - Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit und ERIHladen gemeinsam zur Aufnahme des Standorts in das internationaleERIH-Netzwerk. Neben dem Deutschen Technikmuseum ist dasDokumentationszentrum der zweite ERIH-Ankerpunkt in Berlin.Die derzeit 107 Ankerpunkte bilden das Rückgrat der mehr als 1.800ERIH-Standorte in Europa: Ihre herausragende historische undtouristische Bedeutung macht sie zu Meilensteinen der europäischenIndustriekultur. In diesem Kontext setzt das Dokumentationszentrum inBerlin-Schöneweide, das in einem fast vollständig erhaltenenNS-Zwangsarbeiterlager inmitten eines Wohnbezirks liegt, einen ganzeigenen Akzent. Dazu Dr. Christine Glauning, Leiterin desDokumentationszentrums: "Wir freuen uns sehr über die Aufnahme alsAnkerpunkt, wirft das doch einen anderen Blick auf die"Industriekultur" jenseits faszinierender Baudenkmäler. Alledeutschen Industriebetriebe haben während des Zweiten WeltkriegesZwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eingesetzt. Es bleibt eineAufgabe, sich mit den Schicksalen der Betroffenen, aber auch mit denHandlungsspielräumen der Profiteure zu beschäftigen. Dies ist auchvor dem Hintergrund der globalen Aktualität des Themas Zwangsarbeitwichtig."Höhepunkt des Festaktes ist die Enthüllung des ERIH-Schildes, dasdas Dokumentationszentrum offiziell als Ankerpunkt ausweist. DieMitgliedsurkunde überreicht ERIH-Präsident Prof. Dr. Meinrad MariaGrewenig. Zur Bedeutung des neuen Ankerpunkts sagt er: "Schon immerwar die enorme Bandbreite der Standorte ein wesentliches Merkmal vonERIH. Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit erweitert den Aspekt"Industrie und Krieg" - so der Titel einer unserer 14 Themenrouten -um einen wichtigen Schwerpunkt. Die Erinnerung an die Gräueltaten desNazi-Regimes, als eine der dunklen Seiten der Industriekultur,wachzuhalten, ist eine wichtige Aufgabe der Gegenwart, um Bewusstseindafür zu schaffen, dass solche Grausamkeiten an Menschen in unsererZivilisation nie mehr möglich werden."Medienvertreter*innen sind herzlich zum Festakt am 14. Oktober2019 um 16 Uhr eingeladen.Ort: Dokumentationszentrum NS-ZwangsarbeitBritzer Str. 5, 12439 Berlin-SchöneweideBegrüßungDr. Christine Glauning, Leiterin des DokumentationszentrumsNS-ZwangsarbeitProf. Dr. Meinrad Maria Grewenig, Präsident der Europäischen Routeder Industriekultur (ERIH)GrußworteDr. Torsten Wöhlert, Staatssekretär für Kultur des Landes BerlinGernot Klemm, stellv. Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat fürSoziales und Jugend Treptow-KöpenickPressekontakt:Dr. Christine Glauning - Leiterin DokumentationszentrumNS-Zwangsarbeitschoeneweide@topographie.deChristiane Baum - ERIH European Route of Industrial Heritage e.V.germany@erih.netOriginal-Content von: Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, übermittelt durch news aktuell