Mainz (ots) -Geheime Orte und verborgene Schätze: In "Das unsichtbare Istanbul"unternehmen Historiker Michael Scott und sein Team am Freitag, 7.Dezember 2018, 20.15 Uhr, eine spannende Reise in die Vergangenheitder Stadt. Mithilfe moderner Scan-Technik macht die BBC-Dokumentationdie byzantinische Kathedrale Hagia Sophia auf eine bisher nie dagewesene Art und Weise erlebbar. Unter dem römischen Hippodrombestaunen die Forscher zudem die prächtige Süleymaniye-Moschee.Das Team um den Geschichtsprofessor Michael Scott begibt sich anOrte jenseits der ausgetretenen Touristenpfade und taucht ab in dieWelt unterhalb der Straßen und alten Ruinen. Durch moderne technischeVerfahren, inklusive 3D-Scans und Luftaufnahmen mit Fotogrammetrie,gelingt es ihnen, die verborgenen Orte dieser außergewöhnlichenStädte lebendig werden zu lassen. Direkt im Anschluss wiederholtZDFinfo mit "Das unsichtbare Athen " (21.00 Uhr) und "Das unsichtbareKairo" (21.45 Uhr) die ersten beiden Teile der Reihe.Am Donnerstag, 13. Dezember 2018, ab 1.15 Uhr, sowie am Freitag,14. Dezember 2018, ab 13.30 Uhr, ist die komplette Doku-Reihe erneutin ZDFinfo zu sehen.