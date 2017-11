Landsberg (ots) -Die Doku-Serie "The Surgery Ship" ("Das OP-Schiff", in Deutschlandausgestrahlt auf dem Pay TV Sender NatGeo People), über die Arbeitvon Mercy Ships, gewann den Preis als "Bester Dokumentarfilm vonallgemeinem Interesse" bei den AIB Awards in London. DiePreisverleihung der AIB Awards (Association for InternationalBroadcasting / Internationale Rundfunk- und Fernsehvereinigung) fandam 1. November statt. Mercy Ships betreibt mit der "Africa Mercy" dasgrößte private Hospitalschiff der Welt.Die Serie berichtet vom Einsatz vieler ehrenamtlicher Mitarbeiteran Bord, aber auch von der grossen Not von tausenden Patientenjährlich, die auf dem Schiff operiert werden. Die Mitarbeiter,darunter auch Deutsche, behandeln Menschen in den ärmsten LändernAfrikas und kämpfen mit teilweise widrigen Umständen. InnovativeTechnik auf dem Schiff ist nötig, um beispielsweise Tumore, verformteGlieder und Verbrennungen zu operieren und zu behandeln.Die Produzentin der Serie, Madeleine Hetherton, war begeistert,diesen Preis zu erhalten. "Es war ein Privileg, die aussergewöhnlicheArbeit von Mercy Ships zu dokumentieren und wir hoffen, dass dieDokumentation weiterhin weltweit gesehen werden kann. Wir sind sehrstolz auf diese Serie!"Der internationale Sender National Geographic beauftragte dieachtteilige Serie und strahlt sie weltweit aus. "Das OP-Schiff" wurdevon Media Stockade (www.mediastockade.com) in Zusammenarbeit mitScreen Australia und Screen NSW produziert.Mercy Ships UK Geschäftsführer Lea Milligan kommentierte: "Wirmöchten den Produzenten danken, die Serie beauftragt zu haben. Wirdanken auch Media Stockade für die fantastische Arbeit, um denausserordentlichen Einsatz unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter zudokumentieren. Ich bin überzeugt, dass durch diesen Preis dieVerbreitung der Serie gefördert wird und dass der Unterstützerkreisvon Mercy Ships, welche die Arbeit ermöglicht, weiterwächst."Deutscher Trailer "Das OP-Schiff":https://www.youtube.com/watch?v=Byyq7PzZRfUInfos über Mercy Ships: www.mercyships.dePressekontakt:Susanne Reddig, Media & PR Mercy Ships DeutschlandE-Mail: susanne.reddig@mercyships.deTelefon: 08191/98550-12Original-Content von: Mercy Ships Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell