Dokumentarfilm in ZDFinfo zu Mythen um Tian'anmen-Aufstand (FOTO)

Vor bald 30 Jahren protestierten chinesische Studenten auf demPlatz des Himmlischen Friedens in Peking und setzten sich für mehrFreiheit und die Demokratisierung der Gesellschaft ein. In der Nachtzum 4. Juni 1989 wurde der Aufstand vom chinesischen Militär brutalniedergeschlagen. Der Dokumentarfilm "Operation Yellow Bird - DieGeheimdienste und der Tian'anmen-Aufstand" geht den Mythen nach, diesich seitdem um das Ereignis und vor allem um die geheime Rettungchinesischer Tian'anmen-Dissidenten entwickelt haben. ZDFinfo sendetden 61-minütigen Film von Sophie Lepault erstmals am Mittwoch, 22.August 2018, 23.45 Uhr.Die Anführer der Studentenproteste, die nicht ums Leben kamen,wurden zu Staatsfeinden erklärt und auf Fahndungslisten gesetzt. Überein Dutzend der Gesuchten und Hunderte ihrer Sympathisanten konntensich in den kommenden Jahren dennoch ins Ausland absetzen. Der Filmschildert, wie sie entkamen, und deckt dabei das internationale Netzauf, ohne das eine Flucht unmöglich gewesen wäre. Mit Archivmaterialund Berichten von Augenzeugen zeichnet der Dokumentarfilm in ZDFinfodie Geschichte nach.Ebenfalls am Mittwoch, 22. August 2018, ist ein fast 80-minütigerDokumentarfilm erstmals in ZDFinfo zu sehen: "Wildlands - Bolivienund die Macht des Kokains" steht ab 20.15 Uhr auf dem Programm desDigitalsenders.Pressemitteilung zu "Wildlands - Bolivien und die Macht desKokains": https://ly.zdf.de/6Ox/