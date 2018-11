Mainz (ots) -Montag, 12., und Dienstag, 13. November 2018Mit ErstausstrahlungAm Montag, 12., und Dienstag, 13. November 2018, präsentiert 3satvier Dokumentarfilme anlässlich der 42. Duisburger Filmwoche (5.-11.November 2018), dem Festival des deutschsprachigen Dokumentarfilms.Neben seinem Begleitprogramm, das Filme aus den vergangenenWettbewerben zeigt, vergibt 3sat seit 1996 auf der DuisburgerFilmwoche den mit 6000 Euro dotierten 3sat-Dokumentarfilmpreis.Am Montag, 12. November, 23.20 Uhr, startet 3sat mit demösterreichischen Dokumentarfilm "Paradies! Paradies! - Mein Vater,die Kurden und ich". 1991 floh Filmautorin Kurdwin Ayub mit ihrerFamilie aus dem Irak nach Österreich. Fast 25 Jahre später begleitetsie ihren Vater auf einer Reise in die frühere Heimat. Ein skurrilesund ernüchterndes Generationenporträt. Im Anschluss, um 0.35 Uhr,blickt der Film "Anton und ich" auf das Leben des BerchtesgadenerBauern Anton, der mit fast 80 Jahren seinen alten Bauernhof immernoch ganz allein bewirtschaftet. Doch wie lange noch? FilmemacherHans-Dieter Grabe, der seit über 50 Jahren seinen Urlaub auf dem Hofverbringt, hatte seit 2009 dort immer seine Kamera dabei.Wie wäre eine Welt ohne uns? In seinem Dokumentarfilm "HomoSapiens" entwirft Nikolaus Geyrhalter ein postapokalyptischesSzenario, in dem sich die Natur den menschenfreien Raumzurückerobert, aus dem sie zuvor verdrängt wurde: Ruinen, in denender Mensch früher Gott angebetet hat, verlassene Siedlungen,verwüstete Büroräume, stillgelegte Reaktoren. 3sat zeigt "HomoSapiens" am Dienstag, 13. November, um 22.25 Uhr in Erstausstrahlung.Im Anschluss, um 23.55 Uhr, folgt der Dokumentarfilm "SUPER FRIEDELIEBE LOVE" von Till Cöster über eine besondere Wohngemeinschaft.Mitten in München leben im "Haus an der Kyreinstraße" Männerzusammen, die eines eint: der Verlust einer Wohnung. Dort ringen siegemeinsam um Selbstachtung und stellen sich den Launen ihrerZimmernachbarn. Sie verpflegen sich selbst, helfen einander aus undteilen auch Momente unbeschwerten Daseins.Außerdem blickt das 3sat-Magazin "Kulturzeit" am Donnerstag, 8.November, und Montag, 12. November, jeweils ab 19.20 Uhr, in Tippsund mit Beiträgen auf die 42. Duisburger Filmwoche.Weitere Informationen sowie die Streams von "Homo Sapiens" und"Paradies! Paradies! - Mein Vater, die Kurden und ich":https://ly.zdf.de/8Du/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/duisburgerfilmwoche3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell