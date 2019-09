Mainz (ots) -Der Hambacher Wald wurde im vergangenen Jahr zu einem Symbol desKlimawandels und des Widerstandes. In seinem Dokumentarfilm "HAMBI"rekapituliert Filmemacher Lukas Reiter die Auseinandersetzungzwischen Umweltaktivisten und der Kohleindustrie, Polizei und Politikum den Hambacher Wald, dessen geplante Abholzung für denBraunkohleabbau 2018 geplant war. Das kleine Fernsehspiel zeigt denFilm anlässlich der sich jährenden Ereignisse. "HAMBI - Der Kampf umden Hambacher Wald" ist ab Freitag, 20. September 2019, 10.00 Uhr, inder ZDFmediathek abrufbar und wird am Montag, 23. September 2019,0.00 Uhr, im ZDF ausgestrahlt.Wo einst der 5000 Hektar große Hambacher Wald war, klafft heuteein riesiges Loch. Seit den 1970er-Jahren wird hier Braunkohleabgebaut, der Wald und die umliegenden Dörfer müssen dafür weichen.Auch die letzten Bäume sollen für den Braunkohleabbau gefällt werden.Doch eine kleine Gruppe unbeugsamer Umweltaktivisten lebt seit Jahrenin einem Baumhaus-Dorf im Hambacher Wald, um diesen vor der Rodung zuschützen, denn: Ein Baum, auf dem sich ein Mensch befindet, kannnicht gefällt werden. Der Wald wird in den Medien zum Symbol desKlimawandels und des Widerstandes. Im Internet gibt es unter#hambibleibt eine Protestwelle.Die Räumung der Baumhäuser im Herbst 2018 wird dadurch zu einemder größten Polizeieinsätze Nordrhein-Westfalens. Immer mehr Menschenreisen an, ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Demonstranten und Polizeibeginnt. Als ein junger Journalist während der Räumungsmaßnahmen inden Tod stürzt, löst das Erschütterung aus. Doch danach wird derEinsatz radikaler, die Menschen entschlossener. Letztendlich wirdauch das letzte Baumhaus geräumt und zerstört. Fünf Tage nach derRäumung verkündet das Gericht den vorläufigen Rodungs-Stopp.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielSendungsseite: https://kurz.zdf.de/LW2J/Die Videos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben.Weitere Informationen: https://kurz.zdf.de/2Ieb/https://twitter.com/ZDF_DKFhttps://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttps://instagram.com/ZDFmediathekhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell