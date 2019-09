Köln (ots) -Im Frühjahr zeigte ARTE erstmals die BROADVIEW Pictures-ProduktionRESISTANCE FIGHTERS - DIE GLOBALE ANTIBIOTIKA-KRISE - einDokumentarfilm, der mit umfassenden Hintergrundinformationen dieGefahren der weltweit wachsenden Antibiotika-Resistenz darlegt, derenUrsachen und Folgen aufzeigt und darstellt, wie sich namhaftePharma-Unternehmen seit Jahren aus der Antibiotika-Forschungzurückziehen.Am kommenden Montag, 23. September, wird der weltweit aufFestivals als Referenzprojekt zum aktuellen Stand derAntibiotika-Krise gefeierte Dokumentarfilm im Rahmen einerinoffiziellen Veranstaltung am Rande der 74. UN Generalversammlung inNew York vorgestellt. Dabei anwesend sein werden neben RegisseurMichael Wech und Produzent Leopold Hoesch der US-GesundheitsministerAlex Azar, die britische Chief Medical Officer Professor Dame SallyDavies, WHO Regional-Direktorin Süd-Ost Asien Dr. Poonam KhetrapalSingh sowie Vertreter des US Centers for Disease Control andPrevention, des Wellcome Trusts, der Bill & Melinda Gates Foundationund der Antimicrobial Resistance Fighter Coalition(https://antimicrobialresistancefighters.org/).RESISTANCE FIGHTERS - DIE GLOBALE ANTIBIOTIKA-KRISE ist als VoDauf den gängigen Portalen sowie über www.amr-film.com verfügbar. Aufder angegebenen Website finden Sie auch umfangreiche Informationenzum Film.Zum Inhalt der Dokumentation: Im September 2016 tritt eineSonderversammlung der UN in New York zusammen, um über die weltweitwachsende Antibiotika-Resistenz zu debattieren. Erst drei Mal seitihrer Gründung haben sich die Vereinten Nationen auf gemeinsameLeitlinien im Gesundheitswesen verständigt. Doch die Vertreter derWeltgemeinschaft platzieren das Thema ganz oben auf der Agenda - dennExperten prognostizieren, dass sich die Zahl der Todesopfer durchantibiotika-resistente Keime bis 2050 verzehnfachen könnte. Wennnichts unternommen wird, könnten diese Erreger jedes Jahr zehnMillionen Menschen töten, Antibiotikaresistenz wäre die weltweiteTodesursache Nr. 1.Bricht eine neue Epoche in der Medizin an? Der erste Schritt inspostantibiotische Zeitalter ist bereits getan. Schon heute existierenpanresistente Keime - Erreger, die gegen sämtliche, verfügbarenAntibiotika resistent sind. Nur wenn wir schnell und entschlossenhandeln, lässt sich ein Pharmageddon noch verhindern. Denn eine Weltohne Antibiotika würde sich deutlich von der unterscheiden, in derwir heute leben: Wie im 19. Jahrhundert würden massenweise Menschenan einfachsten Infektionen sterben, lebensrettende Operationen unddie Behandlung schwerer Krankheiten wären wegen der Folgerisiken kaummehr durchführbar.Wie konnte es so weit kommen, und was können wir tun? RESISTANCEFIGHTERS begibt sich weltweit auf Spurensuche nach Gründen undLösungen für die Krise und belegt schonungslos die globalenZusammenhänge, die zu einer immer rasanteren Ausbreitung vonResistenzen führen. Ausgehend von der UN-Sonderversammlung begleitetAutor Michael Wech über zwei Jahre hinweg ausgewieseneAntibiotika-Experten wie den Ökonomen Jim O'Neill und führt denZuschauer an Brennpunkte wie Vietnam, Bangladesch, nach Niedersachsenoder Reno, Nevada. Dabei zeigt der Film, wie sehr das Problem seitLangem wider besseres Wissen ignoriert wird. Und er macht deutlich,wie neuartige Resistenzmechanismen entstehen konnten, die bis vorKurzem kaum denkbar waren. Wie durch den massenhaften Einsatz vonAntibiotika in der Tiermast resistente Keime unkontrolliert in dieUmwelt gelangen. Dass Fahrlässigkeit und mächtigeWirtschaftsinteressen, die ihren Profit über das Wohlergehen derMenschen stellen, seit Jahrzehnten unser Leben aufs Spiel setzen. Unddass sich parallel dazu fortwährend namhafte Unternehmen aus derAntibiotika-Forschung zurückziehen, weil immense Entwicklungskostenund zunehmende Resistenzen auch bei neuen Antibiotika ihr Geschäftunkalkulierbar machen. Obwohl die Forschung ein entscheidenderSchlüssel ist - denn im Wettlauf mit dem Unausweichlichen liegt dieLösung direkt vor uns, wir müssen sie nur zu fassen bekommen.So entwickelt sich die Dokumentation zum echtenWissenschaftsthriller, in dessen Mittelpunkt die "ResistanceFighters" selbst stehen: Ärzte, die verzweifelt gegen die Entwicklungankämpfen, Wissenschaftler, die aufbegehren, Patienten, die wegenresistenter Keime mit dem Tod ringen und Diplomaten, die sich fürkonkrete Lösungen einsetzen. Ein hochspannendes Portrait einerzunehmend unkontrollierbaren Krise, das einen Einblick gibt, mit waswir es tatsächlich zu tun haben: Antibiotika-Resistenz ist eine dergrößten globalen Herausforderungen unserer Zeit.Gedreht wurde RESISTANCE FIGHTERS komplett in 4K. Regie führteMichael Wech (Boris Becker - Der Spieler, Der lange Arm des IS,Todesflug MH-17, Experiment Energiewende, u.a.). 