München (ots) - 1939: Mehr als 900 jüdische Flüchtlinge verlassenauf dem Schiff "St. Louis" den Hamburger Hafen und Nazi-Deutschland.Ein Visum für Kuba verspricht ein Leben ohne Angst. Doch als sie dieInsel erreichen, verweigert Havanna die Einreise. An Bord machen dieWorte Selbstmord und Meuterei die Runde. Kapitän Gustav Schrödernimmt Kurs auf die USA, aber Roosevelt ist im Wahlkampf und lehnt esebenfalls ab, die Menschen an Land zu lassen. Auch Kanadas Regierungmacht keine Ausnahme. Die "St. Louis" erhält von der Rederei dieOrder, zurück nach Deutschland zu kommen, was Repressalien,Verfolgung und den möglichen Tod der Passagiere bedeuten würde.Kapitän Gustav Schröder muss und will eine Lösung finden. Erverspricht den Passagieren, Deutschland nicht anzulaufen. Aber wohinkann die Reise gehen?Das Dokudrama "Die Ungewollten - Die Irrfahrt der St. Louis" istam Montag, 21. Oktober 2019, um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen underinnert mit Augenzeugenberichten und Aufzeichnungen aus dem Nachlassvon Gustav Schröder an diese dramatische Reise vor nun genau 80Jahren. In den Hauptrollen der inszenierten Szenen sind u. a. UlrichNoethen, Britta Hammelstein, Johannes Kienast, Florian Panzner wieGolo Euler zu sehen."Die Ungewollten - Die Irrfahrt der St. Louis" ist eine UFAFICTION-Produktion im Auftrag von NDR, hr, rbb und SWR für Das Erste.Gefördert wurde die Produktion mit Mitteln der nordmedia- Film- undMediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH, unterstützt durch dasInstituto do Cinema e Audiovisual (ICA) und Tourismo de Portugal. DieRedaktion haben Marc Brasse, Silke Schütze (NDR), Esther Schapira(hr), Rolf Bergmann (rbb) und Ulrike Becker (SWR).Die Pressemappe finden akkreditiere Journalisten im PresseserviceDas Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Der Film stehtin Kürze im Vorführraum des Ersten bereit.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23876E-Mail: Agnes.Toellner@DasErste.deIris Bents, Presse und Information NDRTel.: 040/4156-2304E-Mail: i.bents@ndr.deJulia Kainz & Henriette Pulpitz, FilmcontactTel.: 030/27908-700E-Mail: juliakainz@filmcontact.de;henriettepulpitz@filmcontact.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell