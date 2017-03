Mainz (ots) -Das Wort "Kokolampy" steht in Madagaskar für unergründlichePhänomene. "Kokolampy" ist auch der Titel des dokumentarischenThrillers von Hajo Schomerus, der am Montag, 13. März 2017, 0.00 Uhr,als Free-TV-Premiere als Kleines Fernsehspiel des ZDF zu sehen ist.Er führt auf eine Exkursion um den Erdball bis hin zu derostafrikanischen Insel.Filmemacher Hajo Schomerus erinnert sich an seinen GroßonkelMenko, einen großen Geschichtenerzähler, der von Madagaskar als einemWunderland voller Abenteuer berichtete. Im Nachlass des Großonkelssoll sich ein Ei des legendären Elefantenvogels - eines vermutlicherst im 15. Jahrhundert ausgestorbenen Dinosauriers - befunden haben.Die Suche nach dem Ei, das unter mysteriösen Umständen verschwand,bildet den roten Faden des Films "Kokolampy". Eine aufwändigeRecherche rund um den Globus beginnt: hinein in die Keller und Depotsvon Auktionshäusern, Archiven und Naturaliensammlungen, in dieheimlichen Aktivitäten eines der größten Pharmakonzerne der Welt, inden Madagaskar-Plan der Nazis sowie in die überstürzte Abreise desOnkels aus Madagaskar während der sozialistischen Revolution. Dabeierscheint Madagaskar als Hort potenter Wundermedizin, zoologischerSensationen und unermesslichen Reichtums. Alles hat miteinander zutun und deutet immer wieder auf große Geheimnisse im Süden der Insel.Der Film erzählt eine fantastische Geschichte, an deren Ende eineverblüffende Konfrontation des Filmemachers mit sich selbst undseinen eigenen Erwartungen steht.https://www.zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-18547;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kokolampyPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell