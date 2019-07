Doku-Serie This Is Football startet am 2. August exklusiv bei Amazon Prime Video (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

München (ots) -- Die wegweisende Serie erzählt inspirierende Geschichten darüber,wie Fußball die Welt vereint- This Is Football startet exklusiv in mehr als 200 Ländern undTerritorien weltweit bei Amazon Prime VideoDer Sport, der die Welt vereint - die Doku-Serie This Is Footballkommt exklusiv zu Amazon Prime Video. In den sechs Episoden der Seriegeht es um die Emotionen, die Geschichten, die Leidenschaft und dieErrungenschaften, die das Herzstück des beliebtesten Sports der Weltsind - des Fußballs. Die Doku-Serie startet am 2. August weltweit beiPrime Video. This Is Football ist exklusiv bei Deutschlandsbeliebtestem Video-Streaming-Service verfügbar.This Is Football wurde von der führenden britischenIndie-Produktionsfirma October Films in Zusammenarbeit mit demrenommierten spanischen TV- und Filmproduktionshaus Brutal Media undStarbucks für Amazon Prime Video produziert.Die Doku-Serie beleuchtet in sechs einstündigen Episoden daseinzigartige Phänomen des Fußballs, das Milliarden Menschen aus allenTeilen der Welt mitreißt und vereint. This Is Football nimmt dieseweltbewegende Sportart zum Anlass, um generelle Themen und Werte derGesellschaft zu erforschen:· Wiedergutmachung - die tragende Rolle des Fußballs beimWiederaufbau der Seele Ruandas nach dem Völkermord;· Glaube - der inspirierende Aufstieg des Frauenfußballs undzweier Mannschaften, die alles gegeben haben, um das möglich zumachen;· Chancen - die Qual und Ekstase, ausgelöst durch die Schicksale,die Champions besiegt haben und jeden Fan dazu bringen, an dasUnmögliche zu glauben;· Liebe - vier Geschichten aus der ganzen Welt, in denen die Liebezum Spiel alle Widrigkeiten überwindet;· Stolz - wie die isländischen Fußball-Wikinger die Welt im Sturmerobern und jedem Außenseiter Hoffnung geben konnten;· Wunder - die Geheimnisse von Lionel Messis Genie und dieweltweite Begeisterung, ihn spielen zu sehen.Jede Geschichte erzählt von den Erfahrungen von Männern und Frauenunterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Glaubensrichtungen aus allenTeilen der Erde - sie alle sind bemerkenswert und miteinander vereintdurch ihre Leidenschaft für den Fußball.Der preisgekrönte Auslandskorrespondent und Sport-Autor JohnCarlin (Invictus) hat die Serie basierend auf einer Idee von ihm undRaimon Masllorens geschrieben und co-produziert. Die Regie hat einTeam aus preisgekrönten Regisseuren und Produzenten unter der Führungvon Creative Director James Erskine (One Night in Turin, Le Mans:Racing is Everything) und dem Series Executive Producer Jos Cushing(Mygrations, Walking the Nile/Himalayas/Americas) übernommen. DieMusik zur Serie stammt von dem Grammy- und Emmy-prämiertenKomponisten Lorne Balfe (Mission Impossible: Fallout, Churchill, TheQueen).This Is Football zeigt ein einzigartiges und zeitloses Portraitdes Sports und der Gesellschaft generell - mit Dreharbeiten, die rundum den Globus stattfanden, von Island über Argentinien und Spanien,bis nach Ruanda, China und in die USA sowie einer bunten Mischung anCharakteren inklusive legendärer Spieler, Präsidenten, Dichter,Priester, Manager und Mathematiker.Die Serie ergänzt das stetig wachsende Angebot anSport-Doku-Serien und Live-Sport bei Prime Video, wie beispielsweisedas Amazon Original All Or Nothing: Manchester City, bevorstehendeexklusive Live-Spiele der Premiere League, US Open Tennis und ATWorld Tour Tennis Events in Großbritannien sowie NFL-Spiele, die fürPrime-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten bei Prime Video verfügbarsind."Die Anziehungskraft, die Fußball auf Menschen weltweit ausübt,ist etwas, das sich so auch bei unserem globalen Amazon PrimeVideo-Publikum widerspiegelt. Daher freue ich mich, dass wir diesefaszinierende sechsteilige Serie mit einzigartigen Geschichten überden am meisten diskutierten Sport der Welt exklusiv bei Prime Videoanbieten können", sagt Vernon Sanders, Co-Head of Television, AmazonStudios. "Es ist uns eine besondere Freude This Is Football in unserAngebot an preisgekrönten Doku-Serien und Live-Sport fürPrime-Mitglieder weltweit aufzunehmen."Gina Woods, Senior Vice President, Public Affairs for Starbuckssagt: "Es ist die Mission von Starbucks, Menschen zu inspirieren undzu fördern. Das bringt unsere Kunden und Partner jeden Tag in unserenGeschäften zusammen. Während wir das mit Kaffee tun, hat Fußball eineganz ähnliche Fähigkeit, Menschen auf der ganzen Welt trotzunterschiedlichen Alters, Herkunft und Glauben zu vereinen. Diesegemeinsame Mission und diese gemeinsamen Werte haben uns zu diesemProjekt geführt und wir freuen uns, This Is Football unseren Partnernund Kunden auf der ganzen Welt zeigen zu können.""Fußball ist eine universelle Sprache. Wo man auch hinschaut,berührt dieser Sport Leben und inspiriert Menschen auf bemerkenswerteArt und Weise", sagt Adam Bullmore, Managing Director of OctoberFilms und Executive Producer von This Is Football. "Wir freuen unssehr über die Partnerschaft mit Amazon Studios und Starbucks, umdiese Geschichten einem weltweiten Publikum erzählen zu können."Raimon Masllorens, CEO of Brutal Media und Executive Producer vonThis Is Football, betont außerdem: "Wir könnten kaum stolzer aufdiese Partnerschaft sein. Es ist wie ein wahrgewordener Traum, dasswir eines unserer absoluten Herzensprojekte, das wir intern schon solange geplant hatten, nun als erstklassige TV-Serie in die Wohnzimmerweltweit bringen können. Dank der tollen Teamarbeit bin ich davonüberzeugt, dass This Is Football mit der Magie des Fußballs und denGeschichten der Menschen, die von diesem Sport inspiriert wurden,eine Vielzahl von Zuschauer weltweit bewegen wird."Joe Roth, Executive Producer von This Is Football, ergänzt: "DieSerie ist eine fantastische Sammlung von Geschichten, die ersteErklärungen liefern, warum Fußball der beliebteste Sport der Weltist."This Is Football ist eine Starbucks-Produktion. Der SeriesExecutive Producer ist Jos Cushing, Creative Director ist JamesErskine. Als Executive Producer fungieren zudem Raimon Masllorens fürBrutal Media und Adam Bullmore für October Films, Joe Roth und JohnCarlin.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell