Stuttgart (ots) -Dokumentarfilm "Paradies oder Robokalypse? Fluch und Segen derkünstlichen Intelligenz", Montag, 15.4.2019, 23:30 Uhr, Das ErsteSteht die Menschheit vor einem goldenen digitalen Zeitalter oderdroht ihr die "Robokalypse"? Die Diskussion um ethische Maßstäbe imUmgang mit künstlicher Intelligenz (KI) ist eine der brennendstendieser Zeit. Noch ist die Menschheit entfernt von selbst lernendenMaschinen, die so klug sind wie sie selbst. Doch schon heute sindkünstliche Intelligenzen, Chatbots, Roboter, und digitale Assistentenoft nicht mehr von einem Menschen zu unterscheiden. LautWissenschaftlern und KI-Experten ist die Entwicklung ein Wettlauf mitder Zeit: Bevor der Mensch von der Technologie eingeholt wird, müssenethische Richtlinien gefunden werden. "Paradies oder Robokalypse?Fluch und Segen der künstlichen Intelligenz", Montag, 15.4.2019,23:30 Uhr im Ersten.Ist eine Ethik für künstliche Intelligenz notwendig?Chatbots, künstlich intelligente Telefon-Apps, die wie menschlicheGesprächspartner agieren, digitale Ärzte, die besser als jeder MenschAugenkrankheiten oder Krebs diagnostizieren, autonome Waffensysteme,die selbstständig töten können. Die technologische Entwicklung derkünstlichen Intelligenz schreitet so rasant voran, dass ethischeMaßstäbe drohen, auf der Strecke zu bleiben. Wie lauten die sozialenGrundregeln im Umgang zwischen Mensch und Maschine? Was machtMenschen einzigartig angesichts von Computern, die auf Grund vonneuronalen Netzwerken so lernfähig sind wie ein menschliches Gehirn?Kann und will die Gesellschaft zulassen, dass künstliche Intelligenzein Bewusstsein entwickelt? Mit solchen Fragen ringen Ethiker,Philosophen und Forscher der neuen Technologien.Enthusiasten und KritikerIn Deutschland, der Schweiz, in Japan und den USA hat FilmemacherUri Schneider Stimmen von enthusiastischen Forschern undStartup-Unternehmern eingefangen, aber auch von besorgten Kritikern.Während KI-Professor Jürgen Schmidhuber eine künstliche Intelligenzmit Roboterfabriken im Weltall prophezeit, warnt derschwedisch-amerikanische Physiker Max Tegmark vor einem totalitärenKI-Überwachungsstaat und der Philosoph Thomas Metzinger vor einemtödlichen KI-Wettrüsten. Gerade Europa, meint Metzinger, kann an derSchwelle dieser neuen Ära Vorreiter sein für einen verbindlichen,internationalen Ethikkodex."Paradies oder Robokalypse? Fluch und Segen der künstlichenIntelligenz" ist eine Auftragsproduktion des SWR in Zusammenarbeitmit der tele aviv film productions ltd.