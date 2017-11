Stuttgart (ots) -Dokumentation "Kinoträume - Hollywood Südwest", Samstag, 18.November 2017, 21.50 bis 23.20 Uhr, SWR Fernsehen"I am the Movie Picture Man" behauptete einst ein schmächtigerMann aus dem oberschwäbischen Laupheim. Sein Name war Carl Laemmle.Er wanderte nach Amerika aus und wurde zu einem der großenFilmpioniere, die aus einer Wüstenstadt eine Traumfabrik machten."Ohne Deutsche würde es Hollywood nicht geben", davon istStarregisseur Roland Emmerich überzeugt. Der Schwabe steht heute ander Spitze der US-Kinoindustrie und gilt als einer dererfolgreichsten Filmemacher der Welt. Andere Kino-Enthusiasten ausdem Südwesten wandeln inzwischen auf seinen Spuren. DieSWR-Dokumentation von Jo Müller im SWR Fernsehen zeigt diefaszinierende und fruchtbare Wechselbeziehung zwischen Hollywood unddem deutschen Südwesten, die seit mehr als 100 Jahren anhält. Sie istRoadmovie und Zeitreise zugleich, geht auf eine Reise ins Herz derKinoträume, pendelt zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischenSchwarzweiß und Farbe. Zu sehen ist die Dokumentation "Kinoträume -Hollywood Südwest" am Samstag, 18. November 2017 um 21.50 Uhr im SWRFernsehen.Die junge Schauspielerin Nina Rausch aus Ingersheim spielt inErfolgsserien wie "Mad Men" oder "Orange is the new black" und hateine Schauspielschule gegründet. Gudrun Landgrebe, Walter Sittler undHorst Janson erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen in der Weltdes schönen Scheins. Der Bogen spannt sich von der Stummfilmzeit, alsder aus Rheinland-Pfalz stammende Phil Jutzi die sogenanntenNeckar-Western inszenierte, über Hildegard Knef, die als ersteNachkriegsdiva nach Hollywood ging, bis zu Natalia Avelon ausEttlingen, die für "Das wilde Leben" entdeckt wurde und seither aufErfolgskurs ist.Der Südwesten beeinflusst Hollywood und Hollywood den SüdwestenMacher, Stars und Techniker aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalzsorgen für die großen, internationalen Kinoträume und werden dafürmit Oscars ausgezeichnet. Für die Visual Effects von "IndependenceDay" erhielt Volker Engel - ehemaliger Dozent der FilmakademieLudwigsburg - den begehrtesten Filmpreis der Welt. Und hierzulandeproduziert Nico Hofmann aus Heidelberg Blockbuster "made in Germany",die sich hinter Hollywood Produktionen nicht verstecken müssen.Der Film bewegt sich ständig in der Zeit, wechselt vom Gestern zumHeute und fährt von Ort zu Ort. So wird der Südwesten, nahezuunbemerkt, zu Hollywood. Der Asphalt rast vorbei und verwandelt sichurplötzlich in einen Freeway von Los Angeles: Ankunft im Zentrumweltweiter Kinoträume.Online first: Die Sendung ist ab 16 Uhr des Vortages derAusstrahlung in der SWR Mediathek unter www.SWRmediathek.de zu sehen.Fotos über www.ARD-Foto.deFilm vorab für akkreditierte Journalist(inn)en im SWR-Vorführraumunter presseportal.SWR.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell