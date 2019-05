Mainz (ots) -Im Herzen der Balkanregion tobten gegen Ende des 20. Jahrhundertsgleich mehrere Kriege, die zum Zerfall der SozialistischenFöderativen Republik Jugoslawien führten. Worin lagen diehistorischen Ursachen der nationalistischen Konflikte? Mithilfe vonHistorikern und Zeitzeugen analysiert die dreiteiligeZDFinfo-Dokumentation "Balkan in Flammen" am Mittwoch, 5. Juni 2019,ab 20.15 Uhr den Untergang einer politischen und gesellschaftlichenVision.In der Folge "Pulverfass Jugoslawien" beginnt um 20.15 Uhr dieSpurensuche in der Vorgeschichte Jugoslawiens: Unter dem Einflusswechselnder Herrscher und Reiche formte sich über Jahrhunderte einLändergebilde, das fünf Nationalitäten, drei Sprachen und nichtzuletzt vier Religionen umfasste. Zu Beginn des 20. Jahrhundertsjedoch brachen die ersten ethnischen Konflikte aus. Erst nach demZweiten Weltkrieg gelang es dem Volkshelden und Diktator Josip BrozTito, ein friedliches Jugoslawien zu vereinen.1990 wurden in Jugoslawien die ersten freien Wahlen nach demZweiten Weltkrieg abgehalten. Um 21.00 Uhr erklärt die Folge "EinLand zerfällt", wieso der Zusammenbruch des Vielvölkerstaates nureine Frage der Zeit war. Als sich Slowenien und Kroatien fürunabhängig erklärten, versank Jugoslawien im Bürgerkrieg. In Kroatienund Bosnien kam es zu Massenvertreibungen, Vergewaltigungen undMorden.Die internationale Gemeinschaft schaute lange Zeit untätig zu,doch das Massaker von Srebrenica 1995 war ein Weckruf: Nach vierJahren Krieg auf dem Balkan entschloss sich die UN, einzugreifen.Noch im selben Jahr wurde ein Friedensabkommen unterzeichnet. Dochbereits wenig später herrschte wieder Krieg - diesmal im Kosovo. Diedritte Folge, "Jugoslawien in Trümmern", zeigt ab 21.45 Uhr, wiesoeine Versöhnung auf dem Balkan bis heute schwierig ist.ZDFinfo wiederholt alle drei Folgen von "Balkan in Flammen" amDienstag, 16. Juni 2019, ab 1.15 Uhr sowie am Donnerstag, 4. Juli2019, ab 18.45 Uhr.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/balkaninflammenPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/balkan-in-flammenSendungsseite in der ZDFmediathek:"Pulverfass Jugoslawien": https://ly.zdf.de/7Bn/"Ein Land zerfällt": https://ly.zdf.de/qMMi/"Jugoslawien in Trümmern": https://ly.zdf.de/aoX/http://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell