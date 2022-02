Dogecolony: Kurs explodiert!

Dogecoin (CRYPTO: DOGE) und Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) fielen am Dienstagabend zusammen mit einigen großen Kryptowährungen.

Einige der Knockoff-Münzen verzeichnen jedoch starke Zuwächse, wobei Dogecolony (CRYPTO: DOGECO) in den letzten 24 Stunden um 690,1 % auf $0,0000007905 gestiegen ist.

Was geschah: Dogecolony ist im Vergleich zu Bitcoin und Ethereum um jeweils mehr als 680% gestiegen .

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >

Dogecolony Kursentwicklung24 Stunden +690.1% 24-Stunden gegen Bitcoin +687.1% 24-Stunden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!