Dogecoin: Die zukünftige Währung des Internets!

Square Inc (NASDAQ:SQ) CEO Jack Dorsey antwortete auf einen Twitter-Beitrag von Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) CEO Vlad Tenev , wie Dogecoin (CRYPTO: DOGE) die zukünftige Währung des Internets werden könnte. Der beste Weg für DOGE In einer Reihe von Tweets skizzierte Tenev, was seiner Meinung nach der beste Weg für DOGE wäre, um eine breite Akzeptanz im Internet zu erreichen.… Hier weiterlesen