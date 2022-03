Dogecoin: Unterstützung von Bitcoin of America!

Der Kryptowährungs-Geldautomatenbetreiber Bitcoin of America hat Dogecoin (CRYPTO: DOGE) in die Liste der unterstützten Kryptowährungen aufgenommen.

In einer Ankündigung am Mittwoch sagte Bitcoin of America, dass DOGE jetzt an über 1800 seiner Geldautomaten in 31 Staaten der Vereinigten Staaten verfügbar ist. Zusätzlich zu DOGE unterstützt Bitcoin of America auch Bitcoin (CRYPTO: BTC), Ethereum (CRYPTO: ETH) und Litecoin (CRYPTO: LTC).

Im Mai 2021 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung