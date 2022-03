Dogecoin: Unterstützung der Ukraine!

Die Gemeinschaft hinter Dogecoin(CRYPTO: DOGE) – dem weltweit führenden Memecoin – kam zusammen, um der Ukraine zu helfen, nachdem das Land von seinem Nachbarn Russland überfallen wurde.

Am Donnerstag twitterte Mykhailo Fedorov, Vize-Premierminister der Ukraine, eine offizielle Dogecoin-Adresse, um der Community die Möglichkeit zu geben, ihren Lieblings-Memcoin für das in Not geratene Land zu spenden. Er sagte sogar, dass „Dogecoin den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung