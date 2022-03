Dogecoin: Spenden für die Ukraine!

Die ukrainische Regierung, die nach dem Einmarsch Russlands in das Land versucht, so viele Gelder wie möglich zu bekommen, hat sich an die Dogecoin-Gemeinschaft (CRYPTO: DOGE) um Hilfe gewandt.

Mykhailo Fedorov, Vize-Premierminister der Ukraine, sagte in einem Tweet, dass „Dogecoin den russischen Rubel im Wert übertrifft" und fügte hinzu, dass „jetzt sogar Meme unsere Armee unterstützen und Leben vor russischen Invasoren



