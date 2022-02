Dogecoin: Sollten Sie jetzt kaufen?

In Dubai hat jüngst ein Restaurant mit dem Namen Doge Burger eröffnet. Nach eigenen Angaben will das Unternehmen die Akzeptanz von Kryptowährungen fördern. Es kann Essen bestellt werden, welches mit Kryptowährungen bezahlt werden kann. Auf der Speisekarte findet sich unter anderem ein Doge Burger Chicken. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den Dogecoin jetzt zu kaufen.

Um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung