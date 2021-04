Dogecoin: So hat die Kryptowährung dazu beigetragen Hunde zu retten!

Ein anonymer Spender machte eine großzügige Spende an ein Florida Tierheim am Samstag, nachdem er große Renditen ihrer Investition in die Meme Kryptowährung Dogecoin (DOGE) erhalten hatte.

Was geschah

Eine Frau kam im Tierheim der Halifax Humane Society in Daytona vorbei und bezahlte alle Adoptionsgebühren für Hunde, die zur Adoption bereit waren, so der Bericht. Die Spenderin wollte nicht identifiziert werden und schrieb ...



