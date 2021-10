Dogecoin, Shiba Inu: Wie Fans auf Reddit auf diese Enthüllung reagieren!

Am Sonntag reagierte Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), auf einen Bericht von Benzinga und sagte, dass “viele” Mitarbeiter des Automobilherstellers Dogecoin (CRYPTO: DOGE) besitzen – während er gleichzeitig verriet, dass er keinen Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) besitzt. Die Enthüllung löste lebhafte Diskussionen in den Reddit-Communities beider Memecoins aus.

Der Nutzer r/BboyEMC auf r/dogecoin bemerkte, dass Musks Worte das Signal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung