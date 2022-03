Dogecoin, Shiba Inu: Als Zahlungsmittel bei AMC?

Die führende Kinokette AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) hat angekündigt, dass sie Dogecoin (CRYPTO: DOGE) und andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren wird. Hier ist eine aktualisierte Zeitleiste vom CEO des Unternehmens.

AMC CEO Adam Aron teilte am Montag auf Twitter Inc. (NYSE:TWTR) mit, dass AMC Theatres Dogecoin akzeptiert. „AMC IT sagt, dass BitPay für AMC Online-Zahlungen auf unserer Website bis zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung