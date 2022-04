Dogecoin: Sensationell!

Dogecoin (CRYPTO: DOGE) stieg am Dienstag um 8 %, nachdem er am Montag aus einem Bullenflaggenmuster ausgebrochen war, das Benzinga am Vortag gemeldet hatte.

Überblick

Der Anstieg bestätigte auch, dass Dogecoin immer noch in einem Aufwärtstrendmuster auf dem Tages-Chart handelt. Ein Aufwärtstrend tritt auf, wenn eine Aktie durchgängig eine Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs auf dem Chart aufweist.

Die höheren Hochs zeigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung