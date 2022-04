Dogecoin: Rückgang schadet Aufwärtstrend nicht!

Dogecoin (CRYPTO: DOGE) fiel am Donnerstag um 22 Uhr knapp über die 13-Cent-Marke, doch am Freitagmorgen begann die Kryptowährung, sich von diesem Niveau zu erholen. Der leichte Rückgang hat den Aufwärtstrend, in dem sich Dogecoin seit dem 15. März befindet, nicht zunichte gemacht und könnte als nächster höherer Tiefpunkt in diesem Muster dienen.

