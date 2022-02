Dogecoin: Mega beliebt!

Der Miterfinder von Dogecoin (CRYPTO: DOGE) appelliert an Twitter Inc. (NYSE:TWTR), die Trinkgeldoptionen des Unternehmens zu erweitern.

Billy Markus hat am Donnerstag eine change.org-Petition mit dem Titel „Add Dogecoin Wallet Support to Tipping Feature on Twitter“ getwittert. Bei Redaktionsschluss hatte die Petition bereits 6.156 Unterstützer gefunden.

Markus twitterte, dass das Hinzufügen von DOGE zu Twitters Trinkgeldoptionen „einfach zu viel Sinn macht".



