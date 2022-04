Dogecoin: Kursanstieg nach Twitterdeal!

Dogecoin (CRYPTO: DOGE) stieg am Montag zeitweise um mehr als 13%, was dazu führte, dass die Kryptowährung einen Abwärtstrend, der am 5. April begann, als Dogecoin auf die 18-Cent-Marke kletterte, wieder aufhob. Der Anstieg kam nach Berichten, dass Tesla, Inc (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk einen Deal zur Übernahme von Twitter, Inc (NYSE:TWTR) abschließt, und viele hoffen, dass Dogecoin in irgendeiner Form integriert wird,… Hier weiterlesen