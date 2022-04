Dogecoin: Kirche in Florida nimmt Dogecoin an!

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >

Eine Kirche in Florida hat zu Ostern eine Kryptowährung angekündigt. Hier sind die Details. Die First Miami Presbyterian Church in Florida gab bekannt, dass sie Dogecoin (CRYPTO: DOGE) und Bitcoin (CRYPTO: BTC) für Spenden akzeptieren wird. “Frohe Ostern! Unsere Kirche @firstMiamiPres nimmt seit heute Doge an! #DogecoinToTheMoon,” Pastor Christopher Benek tweetete. Der Beitrag war eine Antwort auf Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO… Hier weiterlesen