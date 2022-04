Dogecoin: Keine großen Erwartungen für DOGE!

Billy Markus, Mitbegründer von Dogecoin (CRYPTO: DOGE), hat nach Elon Musk’s neuen Sitz im Twitter Inc. keine großen Erwartungen für DOGE. (NYSE:TWTR).

DOGE ist am Dienstag um 11% gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass der CEO von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) in den Vorstand von Twitter eintreten wird. “Ich freue mich darauf, mit Parag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung