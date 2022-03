Dogecoin: Katzenmünze ist Top-Gewinner!

Von Dogecoin (CRYPTO: DOGE) inspirierte Nachahmungen mögen in der jüngsten Vergangenheit das Rampenlicht in Beschlag genommen haben, aber eine Münze mit Katzenmotiven, CatBoy(CATBOY), gehört zu den Top-Gewinnern in dieser Woche, die einen atemberaubenden Anstieg von 642 % verzeichnete. Der Token wurde innerhalb von 24 Stunden um 26,1 % höher bei 0,05 $ gehandelt.

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >

Waves Preisentwicklung% Veränderung (+/-) 24 Stunden 26.1% 24-Stunden gegen(CRYPTO: BTC) 22.4% 24-Stunden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!