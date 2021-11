Dogecoin: Händler überschlagen sich vor Freude!

Dogecoin (CRYPTO: DOGE) wird am Freitag in einem Kryptowährungsmarkt, der nach unten drängt, niedriger gehandelt. DOGE bleibt über der Trendlinie und sieht so aus, als ob es rechtzeitig den Widerstand erreichen könnte, wenn es in diesem Tempo weitergeht.

Dogecoin war bei Redaktionsschluss um 1,58% auf $0,2567 gefallen.

Dogecoin Tages-Chartanalyse Dogecoin wurde mit höheren Tiefstständen in einem Kanal gehandelt, der von technischen Händlern als Seitwärtskanal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!