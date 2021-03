Dogecoin: Fehler gemacht mit Dogecoin Zahlungen?

Der Besitzer der Dallas Mavericks, Mark Cuban, irrt sich, wenn er die Leute ihre Tickets mit Dogecoin (CRYPTO: DOGE) bezahlen lässt, so der ehemalige Hedgefonds-Manager Michael Novogratz, wie Bloomberg am Donnerstag berichtete.

In einem Interview mit Bloomberg hatte der CEO von Galaxy Digital Holdings Ltd. (OTC:BRPHF) eine Botschaft für Cuban: "Lasst uns die Leute in die sichersten und besten Sachen stecken, ...



