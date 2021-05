Dogecoin: Ethereum Classic eine wirkliche Alternative?

Dogecoin (DOGE) kann mehrere neue Allzeithochs am Dienstag gezeichnet haben, aber in Bezug auf die wöchentlichen Gewinne, die Meme cryptocurrency zurückgeblieben Ethereum Classic (ETC).

Was geschah

ETC gehandelt stieg 44,99% in einem 24-Stunden-Zeitraum bis zur Pressezeit Dienstag Nacht auf $78.73, während DOGE war bis 33% bei $0.57.

In Bezug auf die sieben Tage nachlaufenden Gewinne, ETC hat stieg 117.83% und DOGE 110.38%.

