Dogecoin: Dogecoin ist die meistgegoogelte Kryptowährung in den Vereinigten Staaten!

Dogecoin (CRYPTO:DOGE) – der ursprüngliche und immer noch führende Memecoin – ist offenbar die am häufigsten gegoogelte Kryptowährung in den Vereinigten Staaten – und übertrifft damit sogar dem Bitcoin(CRYPTO:BTC) und den führenden Altcoin Ethereum(CRYPTO:ETH).

Was geschah

Eine Untersuchung des Finanzberaters The Advisor Coach ergab, dass Dogecoin in 23 US-Bundesstaaten die am häufigsten gegoogelte Kryptowährung ist, darunter in Florida, Illinois und Michigan. Doge dominiert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung