Dogecoin: Dogecoin erlebt gerade einen steilen Anstieg!

Musk großer Befürworter des Dogecoin Die Meme-Kryptowährung handelte 4 % höher bei $0,1437 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels. Der Anstieg kam als Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk vorschlug, alle Anteile an Twitter Inc. (NYSE:TWTR) zu kaufen, die er noch nicht besitzt, und sagte, das Unternehmen müsse privatisiert werden, um sicherzustellen, dass die notwendigen Änderungen vorgenommen werden. Musk ist ein großer Befürworter des Dogecoin… Hier weiterlesen