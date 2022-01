Dogecoin: Dogecoin beliebter als Bitcoin auf Reddit im Jahr 2021!

Laut der Reddit-Umfrage zum Jahresende war das Dogecoin-Subreddit (CRYPTO:DOGE) im Jahr 2021 beliebter als Bitcoin (CRYPTO:BTC). Zu den fünf meistbesuchten Krypto-Subreddits gehören r/dogecoin, r/superstonk, r/cryptocurrency, r/amcstock und r/bitcoin.

Das ist passiert

Die am meisten gevoteten Beiträge zu Kryptowährungen auf Reddit im letzten Jahr betrafen Doge, den Einstieg von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) in Bitcoin und den Survivorship Bias von Kryptowährungen. Das Wort "Krypto" wurde



