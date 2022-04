Dogecoin: Aufwärtstrend fortgesetzt!

Dogecoin (CRYPTO: DOGE) schoss am Sonntag zeitweise um mehr als 8 % in die Höhe und setzte seinen Aufwärtstrend fort, auf den Benzinga am Freitag hingewiesen hatte. Die Kryptowährung könnte auch versuchen, aus einem Bullenflaggenmuster auf dem Tages-Chart auszubrechen.

Das Bullenflaggenmuster entsteht durch einen steilen Anstieg nach oben, der den Pol bildet, auf den dann ein Konsolidierungsmuster folgt, das die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung