Dogecoin: 56 Millionen DOGE in einer Transaktion bewegt!

Besitzer sind heute unruhig! Dogecoin (CRYPTO: DOGE) Wale Kryptospeak für große Besitzer sind heute unruhig, mit einer Transaktion, die etwa 55,5 Millionen DOGE bewegt, was fast $8,3 Millionen zum Zeitpunkt der Drucklegung entspricht. Was ist passiert: Clankapp, das große Kryptowährungstransaktionen verfolgt, zeigt dass fast 55,5 Millionen Dogecoin in der größten Transaktion innerhalb von 24 Stunden bis zur Pressezeit bewegt wurden. Blockchain-Daten, die… Hier weiterlesen