Dogecoin: 24-Stunden-Hoch!

Dogecoin (DOGE) stieg auf einen 24-Stunden-Hoch am Mittwoch nach Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk deutete an, dass die Meme-Kryptowährung in seiner „Saturday Night Live“-Episode im nächsten Monat auftauchen würde.

Musk sagte in einem Tweet am Dienstag, „Der Dogefather SNL Mai 8.“

Dogecoin erreichte ein 24-Stunden-Hoch von 0,3103 $ nach Musks Tweet.