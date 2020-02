Dött: Wir dürfen keine Ressourcen verschwenden

Berlin (ots) - Kreislaufwirtschaft voranbringen - Waren sollen länger nutzbarbleibenDas Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch eine Änderung desKreislaufwirtschaftsgesetzes beschlossen. Dazu erklärt die umweltpolitischeSprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marie-Luise Dött:"Wir wollen die Kreislaufwirtschaft voranbringen. Das ist eines unsererzentralen umweltpolitischen Ziele. Denn die Vernichtung von funktionsfähigenProdukten bedeutet eine Verschwendung von Ressourcen. Dagegen wollen wirangehen.Die Produktverantwortung der Hersteller und des Handels soll eine Obhutspflichthinsichtlich der vertriebenen Erzeugnisse umfassen. Das heißt für uns, es giltauch eine Pflicht, bei der Rücknahme dafür zu sorgen, dass die Erzeugnissegebrauchstauglich bleiben und nicht zu Abfall werden. Genau damit adressierenwir das Problem der sogenannten Retourenvernichtung. Vor allem im Versandhandelwird vom Kunden retournierte Ware aus wirtschaftlichen Gründen vernichtet.Wir müssen aber auch sehen, dass Produktvernichtung nicht im Interesse desHandels ist. Im Gegenteil: Sein Ziel ist die Vermeidung von Retouren. Trotzdemwollen wir auf dieses Problem ein Auge haben und auch den Rechtsrahmen anpassen.Transport und Aufbewahrung neuer Waren soll so gestaltet werden, dass dieProdukte länger nutzbar bleiben. Vernichtung muss das letzte Mittel werden. Dazuwollen wir auch mehr Transparenz beim Handel in dieser Frage. Das werden wirjetzt mit der Überarbeitung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes regeln."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4518583OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell