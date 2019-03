Dött: Reduzierung von Plastikmüll entschlossen angehen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Nutzung von Einwegartikeln reduzieren -Internationaler Rechtsrahmen benötigtDas Europäische Parlament befasst sich am heutigen Mittwoch miteiner Richtlinie zur Reduzierung von Plastikmüll. Dazu erklärt dieumweltpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Marie-Luise Dött:"Plastikabfälle gehören nicht in die Weltmeere und auch nicht inunsere Wälder. Die Vermeidung von Einwegplastik und damit auch dieReduzierung des Eintrages von Plastikabfällen in die Umwelt ist einezentrale umweltpolitische Aufgabe. Deshalb unterstützt dieCDU/CSU-Bundestagsfraktion den Richtlinienvorschlag, den dasEuropäische Parlament beschließen will, nachdrücklich.Viele Einwegartikel aus Kunststoff sind heute überflüssig, weil esdafür Ersatz gibt. Für die weitere Diskussion ist allerdings wichtig,dass nur solche Produkte ersetzt werden, für die es wirklich eineökologisch bessere Alternative gibt.Es ist gut, dass Europa vorangeht. Aber Abfälle und geradePlastikabfälle sind ein globales Problem. Deshalb ist es wichtig, dasThema stärker in der Entwicklungszusammenarbeit zu berücksichtigen.Wir haben im Haushalt des laufenden Jahres 50 Millionen Euro speziellfür diesen Bereich bereitgestellt. Das muss in den kommenden Jahrendeutlich mehr werden. Und wir brauchen einen möglichst verbindlicheninternationalen Rechtsrahmen zur Müllvermeidung und zum Schutz derMeere. Dafür werden wir intensiv werben."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell