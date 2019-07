Dött: Preissignale sind ein wichtiges Element in der Klimapolitik

Berlin (ots) - Kosten für Maßnahmen so gering wie möglich haltenDer Sachverständigenrat zur Begutachtung dergesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat am Freitag seinSondergutachten "Aufbruch zu einer neuen Klimapolitik" vorgelegt.Dazu erklärt die umweltpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marie-Luise Dött:"Die Vorschläge des Sachverständigenrats sind ein wichtigerBeitrag zur aktuellen Diskussion um die Weiterentwicklung unsererKlimapolitik. Wir begrüßen, dass die vorgeschlagenen Instrumentemarktwirtschaftliche sind, dass sie Innovationen anreizen und dieEffizienz von Klimaschutzmaßnahmen in den Mittelpunkt stellen. Nurauf diese Weise können wir die Kosten für die erforderlichenklimapolitischen Maßnahmen so gering wie möglich halten.Unser Auftrag ist es jetzt, bis zum September ein klimapolitischwirksames, sozial faires Gesamtkonzept zu entwickeln, das auch denWirtschaftsstandort Deutschland fördert. Dabei geht es gerade auch umMaßnahmen, die sicherstellen, dass die Menschen in den ländlichenRäumen nicht benachteiligt werden - beispielsweise was die Mobilitätangeht. Für die Erarbeitung dieses Gesamtkonzepts haben wir innerhalbder Bundesregierung und in der Fraktion bereits die Arbeitsstrukturengeschaffen und einen konkreten Zeitplan vereinbart."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell