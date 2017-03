Berlin (ots) - Luftreinhaltung in Städten und Ballungsräumen mitumfassendem Maßnahmenkonzept gewährleistenAm heutigen Mittwoch fand im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz,Bau und Reaktorsicherheit des Deutschen Bundestages ein Fachgesprächzum Thema " Luftbelastung durch Stickoxide in Ballungsräumen -Ursachen und Lösungsmöglichkeiten" statt. Hierzu erklären dieumweltpolitische Sprecherin der CDU/CSU-BundestagsfraktionMarie-Luise Dött und der zuständige Berichterstatter Karsten Möring:"Das heutige Fachgespräch hat gezeigt, dass das vielbeschworeneAllheilmittel "Blaue Umweltplakette" derzeit kein Mittel ist, umschnell Erfolge zu erzielen. Es fehlt insbesondere an einem Maßstab,welches Fahrzeug sie erhält und wie eine Kontrolle erfolgen soll.Einfahrverbote mittels "Blauer Plakette" sind auch deshalbfragwürdig, weil Fahrverbote für Diesel-PKW in bestimmten Bereichenvon Großstädten und Ballungsräumen sozial ungerecht und schädlich fürHandwerk, Gewerbe und Kommunen sind.Die notwendigen umweltpolitischen Fortschritte werden nur miteinem komplexen Maßnahmenbündel aus technischen Innovationen an denFahrzeugen, einer Verbesserung des ÖPNV-Angebotes mit modernen,schadstoffarmen Fahrzeugen, neuen Mobilitätskonzepten und dem Ausbaudes Carsharing, möglich sein. Dazu gehören auch Optionen zurReduzierung der Stickoxide durch neuartige Baustoffe.Die Union wird sich nicht an der Verteufelung des Diesel-PKWbeteiligen und die Bürger mit der Drohung einer "BlauenUmweltplakette" für Diesel-PKW verunsichern. Wir werden vielmehrdarauf drängen, dass künftig mehr Optionen für dieSchadstoffminderung bereit stehen, die die Kommunen situationsgerechtanwenden können."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell