Dött: Konsumenten nicht aus der Verantwortung entlassen

Berlin (ots) - Zigarettenindustrie an Beseitigung von Kippen zubeteiligen ist absurdBundesumweltministerin Svenja Schulze hat vorgeschlagen, dieZigarettenindustrie an den Kosten der Reinigungsarbeiten wegenweggeworfener Zigarettenstummel zu beteiligen. Dazu erklärt dieumweltpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Marie-Luise Dött:"Es ist überhaupt keine Frage, dass wir Abfall jeder Art vermeidenoder verringern müssen. Das ist ein Schwerpunkt unsererumweltpolitischen Agenda. Aber Unternehmen dafür verantwortlich zumachen, wenn Konsumenten deren Produkte unsachgemäß entsorgen, istder falsche Weg. Wir haben in Deutschland sehr gute Abfallsammel- undVerwertungssysteme. Deshalb ist es geradezu absurd, dass dieHersteller von Produkten für die Ordnungswidrigkeiten der Konsumentenzur Rechenschaft gezogen werden sollen. Folgte man dieser Logik, dannwäre der nächste Vorschlag im Sinne von Frau Ministerin Schulze wohlder, die Farbenhersteller für die Reinigung von besprühten S-Bahnenbezahlen zu lassen.Wir brauchen bei den Bürgern nicht weniger, sondern mehrVerantwortungsbewusstsein für Abfallvermeidung und die richtigeEntsorgung von Müll. Wir können und müssen auch in Zukunft von denKonsumenten verlangen, dass sie mit Abfällen sachgerecht umgehen. Mitder Idee von Ministerin Schulze erreichen wir genau das Gegenteil.Mit einer politisch akzeptierten kollektiven Verantwortungslosigkeitfür den Umgang mit Abfällen kommen wir bei der dringenderforderlichen Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft nichtvoran."