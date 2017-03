Dött/Gebhart: Entsorgung von Verpackungen wird ökologischer

Berlin (ots) - Verpackungsgesetz nach langem Prozess vor derVerabschiedungDer Umweltausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigenMittwoch seine Beratungen zum Verpackungsgesetz abgeschlossen unddamit den Weg für die Verabschiedung in der 2./3. Lesung am morgigenDonnerstag frei gemacht. Dazu erklären die umweltpolitischeSprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marie-Luise Dött, sowieder zuständige Berichterstatter, Thomas Gebhart:"Nach langen und intensiven Diskussionen mit Kommunen undEntsorgungswirtschaft steht der Verabschiedung desVerpackungsgesetzes am morgigen Donnerstag nichts mehr im Wege. Eskonnte ein Kompromiss erzielt werden, der das Recycling vonVerpackungsabfällen deutlich steigern wird. Damit wird dieKreislaufwirtschaft gestärkt und die Umwelt geschont. Dazu werden dieRecyclingquoten schrittweise deutlich angehoben, beispielsweisewerden 90 % Glas, 90 % Papier, Pappe und Karton und über 60 %Kunststoffe werkstofflich verwertet, also recycelt.Der Union war es wichtig, dass wir am erfolgreichenwettbewerblichen System der Verpackungsentsorgung festhalten. Werherstellt oder in Verkehr bringt, ist für deren Entsorgungverantwortlich. Damit besteht bei der Wirtschaft unmittelbar einAnreiz, Verpackungen zu vermeiden oder effizient zu recyceln. DiesesPrinzip behalten wir bei.Gleichzeitig haben wir die Rechte der Kommunen zur Ausgestaltungder Sammlung gestärkt. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträgerkann die Art des Sammelsystems, Art und Größe der Sammelbehälter oderdie Häufigkeit der Behälterleerungen festlegen.Mit einer neu eingerichteten sogenannten Zentralen Stelle alsAufsichts- und Kontrollorgan werden der faire Wettbewerb sowiestabile Rahmenbedingungen bei der Sammlung und Verwertung vonVerpackungen sichergestellt.Das Verpackungsgesetz ist ein wichtiger Schritt in RichtungKreislaufwirtschaft. Dennoch bleibt ein Wertstoffgesetz, mit dem diegemeinsame Erfassung von Verpackungen und Haushaltsabfällen ausgleichen Materialien möglich wird, für uns auf der umweltpolitischenAgenda."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell