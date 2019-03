Dött: Fahrverbote müssen das letzte Mittel sein

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Umweltausschuss des Bundestages beschließt Änderungdes BundesimmissionsschutzgesetzesDer Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit desDeutschen Bundestages hat am heutigen Dienstag eine Änderung desBundesimmissionsschutzgesetzes beschlossen. Das Bundestagsplenumentscheidet darüber am Donnerstag. Zur Einigung des Ausschusseserklärt die umweltpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marie-Luise Dött:"Es ist und bleibt unsere Aufgabe, die europäischen Vorgaben fürdie Stickoxidemissionen einzuhalten. Fahrverbote müssen allerdingsdas letzte Mittel sein. Denn Fahrverbote führen zu erheblichenProblemen für Bürger und Unternehmen.Mit dem heutigen Beschluss des Umweltausschusses des DeutschenBundestages zur Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes legen wirfest, dass Fahrverbote zur Reduzierung der Stickoxidbelastung in denStädten bei geringen Grenzwertüberschreitungen von bis zu 50Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft unverhältnismäßig sind.Weiterhin wird mit dem Gesetz geregelt, dass es ebenfallsunverhältnismäßig ist, Fahrzeuge mit geringenStickstoffoxidemissionen, also Euro-4- und Euro-5-Fahrzeuge, dieweniger als 270 Milligramm Stickoxid pro Kilometer ausstoßen, sowieEuro-6-Fahrzeuge mit Fahrverboten zu belegen. Das sind guteNachrichten für Bürger, Handwerk und Mittelstand und schafftRechtssicherheit für die Kommunen.Mit dem Gesetz erfolgt keine Änderung des Grenzwertes, wie immerwieder behauptet wird. Denn festgelegt wird lediglich, dass beigeringen Grenzwertüberschreitungen Fahrverbote unverhältnismäßigsind, weil die Grenzwerte auch mit anderen Maßnahmen erreichbar sind.So stehen den betroffenen Kommunen 1,5 Milliarden Euro im Rahmen desSofortprogramms 'Saubere Luft 2017-2020' zur Verfügung, um mitInvestitionen beispielsweise in Verkehrsinfrastruktur oder den ÖPNVdie Grenzwerte zu erreichen.Mit der heutigen Entscheidung des Umweltausschusses ist der Wegfrei, das Gesetz noch in dieser Woche im Plenum des DeutschenBundestages und im Bundesrat zu beschließen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell