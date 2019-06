Dött: Der Bewahrung der Schöpfung verpflichtet

Berlin (ots) - Umweltschutz ist eine globale Aufgabe -Weltumwelttag mahnt zu stetigen AnstrengungenAm 5. Juni ist Weltumwelttag. Dazu erklärt die umweltpolitischeSprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marie-Luise Dött:"Umweltschutz ist eine globale Aufgabe. Egal, ob es umKlimawandel, Artenschwund oder Meeresvermüllung geht, lösen werdenwir diese Herausforderungen nur gemeinsam in einer internationalenHandlungsgemeinschaft - solidarisch und in fairer Lasten- undArbeitsteilung. Deutschland wird hierbei auch künftig eineFührungsrolle einnehmen.Globale Verantwortung übernehmen bedeutet aber vor allem, nationalund europäisch handeln. Wir haben in Deutschland im Umweltschutz vielerreicht - beim Gewässerschutz, bei der Luftreinhaltung, beimNaturschutz und auch beim Klimaschutz. Darauf können wir amWeltumwelttag auch einmal stolz sein.Einen Grund nachzulassen, gibt es allerdings nicht. Die Aufgaben,vor denen wir aktuell stehen, sind sehr konkret und müssen zügigabgearbeitet werden. Wir müssen beim Klimaschutz zusätzlicheMaßnahmen vorlegen und vor allem die Diskussion um die CO2-Bepreisungbeschleunigen. Wir müssen den Müll, gerade auch den Verpackungsmüll,weiter reduzieren und die Recyclate besser nutzen. Und wir müssendringend das Insektenschutzprogramm auf den Weg bringen.Wir sind der Bewahrung der Schöpfung verpflichtet - amWeltumwelttag und an allen anderen Tagen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell