Dodge & Cox lanciert Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets-Aktienfonds

Dublin (ots/PRNewswire) - Dodge & Cox hat heute die Eröffnung des Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets-Aktienfonds bekannt gegeben.Charles Pohl, Vorsitzender und Chief Investment Officer von Dodge & Cox, erklärte: "In den letzten Jahrzehnten haben wir als Manager der Worldwide Funds Global Stock und Global Bond Funds unser Wissen über das weltweite Anlageuniversum, einschließlich der Schwellenländer, erweitert und vertieft. Wir eröffnen den Dodge & Cox Emerging Markets-Aktienfonds, um den Aktionären Zugang zu den überzeugendsten Chancen für Schwellen- und Grenzmärkte zu bieten, die wir als langfristige, aktive Anleger finden können."Der Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets-Aktienfonds nutzt bei der Auswahl unterbewerteter Unternehmen den teambasierten Ansatz des Unternehmens, wobei der Schwerpunkt auf Grundlagenforschung, individueller Wertpapierauswahl und geringen Kosten liegt. Der Fonds investiert selektiv in ein großes All-Cap-Universum von Unternehmen aus Schwellen- und Grenzmärkten, von denen wir glauben, dass sie gute Aussichten auf ein langfristiges Gewinn- und Cashflow-Wachstum haben. Viele dieser Unternehmen sind nicht im MSCI Emerging Markets Index enthalten.Dana Emery, Chief Executive Officer und Präsidentin von Dodge & Cox, erläuterte: "Der Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets-Aktienfonds ist der natürliche Ausbau unserer Fähigkeiten. Wir glauben, dass die Fachkenntnisse unserer globalen Branchenanalysten in Bezug auf Unternehmen und Sektoren in Verbindung mit unserer Analyse von makroökonomischen, währungsbezogenen und anderen Faktoren es uns ermöglicht, attraktive langfristige Renditemöglichkeiten für unsere Kunden in allen Teilen der Welt herauszuarbeiten."Der Fonds ist in den folgenden Aktienklassen verfügbar:- USD Accumulating (DOEMSUA)- GBP Accumulating (DCEMSGA)- GBP Distributing (DCEMSGI)- EUR Accumulating (DCEMSEA)Der Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets-Aktienfonds ist ab heute öffentlich für Investitionen zugänglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Dodge & Cox Worldwide Funds unter www.dodgeandcoxworldwide.com.Dodge & Cox wurde 1930 gegründet und verwaltet zum 31. März 2021 über 341 Milliarden USD für Privatanleger und institutionelle Anleger in Investmentfonds, OGAW und Privatkonten. Weitere Informationen über Dodge & Cox finden Sie auf unserer Website: www.dodgeandcoxworldwide.com.Dodge & Cox Worldwide Funds plc stellt OGAW-Fonds für Nicht-US-Investoren zur Verfügung. Die Fonds sind in Irland registriert und stehen nur Ortsansässigen dieser Rechtsordnungen zur Verfügung, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist. Diese Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen kein Angebot für Produkte oder Dienstleistungen dar. Sie sollten nicht als ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots an Personen ausgelegt werden, denen der Empfang solcher Informationen nach den für ihre Staatsangehörigkeit oder ihren Wohn- oder Aufenthaltsort geltenden Gesetzen untersagt ist. Die hierin zum Ausdruck gebrachten Ansichten repräsentieren die Meinungen von Dodge & Cox Worldwide Funds und seinen verbundenen Unternehmen und sollten nicht als Prognose oder Garantie für zukünftige Ergebnisse für Produkte oder Dienstleistungen verstanden werden. Weitere Informationen zu den Fonds erhalten Sie im Fondsprospekt unter dodgeandcoxworldwide.com.Pressekontakt:Scot HoffmanDodge & Cox555 California Street, 40th FloorSan Francisco, CA 94401USA+1 415.273.7641scot.hoffman@dodgeandcox.comOriginal-Content von: Dodge & Cox, übermittelt durch news aktuell