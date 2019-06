DocuWorld 2019 auf Mallorca und in Las Vegas - Teilnehmerrekord bei DocuWare-Konferenzen

Germering (ots) - Aus aller Welt kamen DocuWare-Vertriebspartnermit ihren Mitarbeitern zu den diesjährigen Leitveranstaltungen desAnbieters von Lösungen für Dokumenten-Management undWorkflow-Automation. 825 Teilnehmer aus 44 Ländern trafen zusammen,um sich zu informieren und auszutauschen. Im Mittelpunkt derVeranstaltungen stand DocuWare Version 7.1. "Cloud First" lautet auchweiterhin die Strategie des Unternehmens.Die DocuWorld gehört seit vielen Jahren zum Pflichtprogramm derDocuWare-Vertriebspartner. In diesem Jahr besuchten 459 Teilnehmeraus 27 Ländern der Regionen DACH und EMEA (Australien und Südafrikaeingeschlossen) vom 9. bis 11. April die DocuWorld Europe in Sa Coma,Mallorca. In Las Vegas (7. bis 9. Mai) wurden 366 Teilnehmer aus 17Ländern gezählt - insgesamt war es die höchste Besucherzahl derLeitveranstaltungen bisher. Darin spiegeln sich sowohl die wachsendePartner-Community als auch der hohe Nutzen, den die Vertriebspartneraus der Konferenz ziehen, wider. Im Mittelpunkt standen in diesemJahr das aktuelle Release DocuWare Version 7.1, ein umfangreichesTrainingsangebot mit zahlreichen Workshops und derErfahrungsaustausch mit DocuWare-Experten sowie unter Partnern. Auchin diesem Jahr hatten die Teilnehmer wieder die Möglichkeit, auf derbegleitenden Fachausstellung mit Firmen aus dem Soft- undHardwarebereich zu netzwerken und sich über deren Produktneuheitenund Integrationsmöglichkeiten zu informieren. Ein interessantesRahmenprogramm rundete die Veranstaltungen ab. "UnserePartnerkonferenzen stellen weiterhin sicher, dass DocuWare-Kundenrund um den Globus vom Wissen unserer engagierten Partner-Communityprofitieren." so Kevin Potts, Chief Marketing Officer.Die neuen Geschäftsführer Dr. Michael Berger und Max Ertlbedankten sich in ihren Eröffnungsreden bei ihren Vorgängern JürgenBiffar und Thomas Schneck für das Vertrauen, das sie in ihreNachfolger gesetzt haben, und bei den Partnern für die Unterstützungder Erfolgsgeschichte "30 Jahre DocuWare". Max Ertl, verantwortlichfür Vertrieb und Marketing, blickte auf das Geschäftsjahr 2018 zurückund zeigte die Vertriebsziele auf. Dr. Michael Berger, verantwortlichfür Entwicklung & Finanzen, erläuterte, was DocuWare als Unternehmenund Produkt einzigartig macht. Beide begründeten, warum DocuWare dersicherste, zuverlässigste und technologisch fortschrittlichstePartner auf dem Markt ist. Die hohe Teilnehmerzahl an den Konferenzenwerteten beide Geschäftsführer auch als Vertrauensbeweis. "CloudFirst" lautet weiterhin die Strategie, um den weltweiten Erfolg desUnternehmens voranzutreiben.Auf Mallorca ergänzten das abwechslungsreiche Programm Gastredneraus Wirtschaft und Politik mit ihren Vorträgen aus externerPerspektive. Bernhard Oberschmidt, Vorstandsvorsitzender derbörsennotierten USU-Gruppe, Anbieter von IT- und KnowledgeManagement-Software, referierte über den stattfindenden Umbruch durchdie Cloud, die damit verbundenen Chancen in der IT-Welt und zeigt dieHerausforderungen auf, denen sich Hersteller und Vertriebspartnerstellen müssen.Große Begeisterung rief Wolfgang Bosbach mit seiner Rede hervor.Unter dem Titel "2019 - Deutschland und Europa im Stresstest" sprachder ehemalige Bundespolitiker und Rechtsanwalt auf unterhaltsame Artund Weise über aktuelle innen- und außenpolitische Themen undEntwicklungen, über die Rolle Deutschlands und Europas in einerglobalisierten Welt und über die Auswirkungen der Digitalisierung fürdie Gesellschaft und weltweite Wirtschaft.Auch die an der Technologie-Ausstellung teilnehmenden Firmenzeigten sich sehr zufrieden. Auf Mallorca beispielsweise konnten sichdie Besucher bei der Neffe Consulting GmbH & Co. KG über dieIntegration von DocuWare in SAP-Systeme sowie die Ablösung vonFremdsystemen informieren. Objectif Lune und Validated ID zeigtenSoftwarelösungen auf, mit denen sich der DocuWare-Einsatz effizientausbauen lässt, etwa durch die Automatisierung derGeschäftskommunikation oder die Einbindung elektronischer Signaturen.plustek, Epson, Fujitsu, Panasonic und Canon führten ihre neuestenTechnologien vor.Hier geht es zu den Aufzeichnungen einzelner Vorträge, zuInterviews mit autorisierten DocuWare-Partnern sowie DocuWareCloud-Partnern.DocuWorld 2020 - Save the dateVom 22. bis 24. April 2020 findet die DocuWorld Europe im HotelIntercontinental in Berlin statt. Die Konferenz auf demamerikanischen Kontinent wird vom 10. bis 12. Juni 2020 im HyattRegency Grand Cypress in Orlando, Florida, abgehalten.Pressekontakt:Birgit Schuckmann - Manager Public Relations - DocuWare GmbH -birgit.schuckmann@docuware.com - +49 172 8552005Original-Content von: DocuWare GmbH, übermittelt durch news aktuell