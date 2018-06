DocuWare kündigt vorkonfigurierte DocuWare Kinetic Solutions an: Fertiges Dokumenten-Management aus der Cloud

Germering (ots) - Mit DocuWare Kinetic Solutions präsentiertDocuWare, Anbieter von Cloud-Lösungen für Dokumenten-Management undWorkflow-Automation, vorkonfigurierte Workflows für gängige, aufDokumenten basierenden Geschäftsprozessen. Die nächste Generation vonContent Services zeichnet sich durch eine einfache Implementierungund intuitive Benutzerführung aus. Unternehmen jeder Größe könnendadurch schnell produktiv arbeiten. Zunächst kommen DocuWare KineticSolutions für Rechnungsverarbeitung und Personalmanagement auf denMarkt - weitere werden folgen.Jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung vonDokumentenmanagement- und Workflow-Systemen, Prozess-Knowhow austausenden Kundenprojekten und die Vorreiterrolle bei Cloud-Servicesgaben für DocuWare den Ausschlag, vorkonfigurierte Lösungen aus derCloud anzubieten. Kunden erhalten mit DocuWare Kinetic Solutionsinnerhalb kürzester Zeit die volle Leistungsfähigkeit einerContent-Services-Plattform. Zwei Lösungen sind bereits verfügbar:1. DocuWare Kinetic Solution für Rechnungsverarbeitungautomatisiert den kompletten Rechnungsprozess von der Erfassung überdie Indexierung, Archivierung, fachlichen Prüfung und Freigabe bishin zur Buchung im ERP-System. Manuelle Eingriffe werden auf einMinimum reduziert, Zahlungen beschleunigt und Dokumente sicherarchiviert. Das digital durchsuchbare Rechnungsarchiv gewährleistetzudem ein effektives Liquiditätsmanagement.2. DocuWare Kinetic Solution für Personalmanagement digitalisiertund organisiert Mitarbeiterdokumente in einem sicheren und einfachdurchsuchbaren Archiv. HR-Teams stehen mit der Lösung vorgefertigtedigitale Workflows für Bewerbermanagement, Onboarding,Mitarbeiterbeurteilungen, Abwesenheitsanträge und vieles mehr zurVerfügung. Der Fokus kann dadurch stärker auf die Weiterentwicklungder Mitarbeiter gerichtet werden.Zudem unterstützt ein ausgeklügeltes Rechtesystem Unternehmen beider Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie derHIPAA-Compliance-Anforderungen.Cloud-basiert, vorkonfiguriert, schnell nutzbar"Wir sehen drei Signale am Markt", erläutertDocuWare-Geschäftsführer Jürgen Biffar die Einführung der DocuWareKinetic Solutions. "Erstens steigt die Nachfrage nach Cloud-Servicesim Verhältnis zu On-Premises-Lösungen aufgrund der finanziellen undorganisatorischen Vorteile stärker an und zweitens wird heute eineintuitive Benutzerführung erwartet. Drittens tendieren Unternehmenzunehmend zum Einsatz von Abteilungssystemen beziehungsweise Systemenfür einzelne Prozesse. Unternehmenslösungen, die langwierigeprofessionelle Dienstleistungen erfordern, sind weniger gefragt."DocuWare reagiert mit den Cloud-basierten Paketen auf dieaktuellen Marktanforderungen. DocuWare Kinetic Solutions enthaltensofort nutzbare und leicht anpassbare Vorlagen für Archive,Zugriffsrechte und Rollen sowie automatisierte Workflows fürStandardprozesse. Dank fertiger Konfigurationen lassen sich Lösungeninnerhalb einiger Stunden bis hin zu wenigen Tagen einführen. Einenbesonders hohen Stellenwert hat zudem die einfache Integration mitanderen Anwendungen. DocuWare Kinetic Solutions eignen sich fürUnternehmen jeder Größe und reduzieren IT-Aufwand sowie Kostendeutlich."Kunden erhalten mit den Cloud-Lösungen vorkonfigurierte, soforteinsetzbare Produkte, die ihre Prozesse vom ersten Tag anoptimieren," hebt Jürgen Biffar die Besonderheit der DocuWare KineticSolutions hervor. "Wir haben bei der Entwicklung den Fokus auf eineschnelle, effektive Bereitstellung und einen schnellen Weg zum Erfolggelegt."DocuWare Kinetic Solutions für weitere Anwendungsfälle werdenfolgen.Pressekontakt:Birgit Schuckmann - birgit.schuckmann@docuware.com - 0172-8552005Original-Content von: DocuWare GmbH, übermittelt durch news aktuell