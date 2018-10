DocuWare kündigt Führungswechsel an - Erfolgskurs wird mit neuer Doppelspitze fortgesetzt (FOTO)

Germering bei München (ots) -DocuWare, Anbieter von Cloud-Lösungen für Dokumenten-Managementund digitale Workflows, gibt heute einen Führungswechsel bekannt. Diebisherigen Vorstände der DocuWare Gruppe Jürgen Biffar und ThomasSchneck werden zum 1. Januar 2019 ihre Führungspositionen abgeben.Dr. Michael Berger, derzeit Chief Technology Officer (CTO), und MaxErtl, derzeit Chief Revenue Officer (CRO), werden ab Jahresbeginn denVorstand übernehmen."Die Sicherung des langfristigen Wachstums des Unternehmens stehtim Mittelpunkt der heutigen Ankündigung", sagt DocuWare-GründerJürgen Biffar. "Mit dem neuen Führungsduo Dr. Michael Berger und MaxErtl wird DocuWare auch weiterhin von den enormen Marktchancenprofitieren. DocuWare ist ein äußerst innovatives Unternehmen und ichhabe volles Vertrauen, dass unsere Nachfolger das weltweite Wachstumweiter beschleunigen", fügt Biffar hinzu.DocuWare wurde 1988 in Germering gegründet. Gemeinsam konnten dieVorstände Jürgen Biffar und Thomas Schneck in den vergangenen 30Jahren ein kontinuierliches Wachstum erzielen und das Unternehmengleichzeitig profitabel halten. Jürgen Biffar, Vorstand mit Sitz inDeutschland, ist verantwortlich für Produkte, Finanzen und Marketing,während Thomas Schneck, Vorstand mit Sitz in den USA, den Vertriebverantwortet. Die nächste Phase der Unternehmensentwicklung wird vonden neu ernannten Vorständen Dr. Michael Berger und Max Ertlgeleitet."Wie in jedem erfolgreichen Unternehmen sind auch bei DocuWareVeränderungen notwendig. Deshalb übergeben wir die Verantwortung anDr. Michael Berger und Max Ertl", sagte Thomas Schneck bei derBekanntgabe. "Beide haben schon bisher entscheidend zum Erfolg vonDocuWare beigetragen. Wir sind davon überzeugt, die richtige Wahlgetroffen zu haben."Dr. Michael Berger ist promovierter Informatiker mitSpezialisierung auf verteilte und intelligente Systeme. Nachleitenden Positionen bei der Siemens AG kam der heute 48-Jährige 2008zu DocuWare. Als Vice President Research & Development stellte Bergerden Entwicklungsprozess auf ein modernes Fundament. Innovationen wieDocuWare Cloud und Intelligent Indexing trieb er entscheidend voran.Seit Mai 2013 verantwortet der Entwicklungschef den HauptbereichTechnology, der weltweit die Bereiche Product, Research &Development, QA und IT Operations einschließt. Anfang 2016 erfolgteseine Beförderung zum Chief Technology Officer. Dr. Michael Bergerwird als Vorstand die globale Verantwortung für Produkte,Dienstleistungen und Finanzen übernehmen.Max Ertl kam 2001 zu DocuWare. Davor hatte er innerhalb derSiemens AG leitende Positionen in den Bereichen strategische Planung,Marketing und internationaler Softwarevertrieb, ebenso beimBausoftwarespezialisten Nemetschek. Bei DocuWare übernahm eranfänglich die Verantwortung für das Marketing. Anfang 2006 kamen derdeutschsprachige Vertrieb, ab 2008 die Verantwortung für dieTochtergesellschaften Frankreich, Spanien, UK sowie die Region EMEAhinzu. Im Januar 2018 erfolgte seine Beförderung zum Chief RevenueOfficer. Seine Führungsqualitäten hat Ertl besonders unter Beweisgestellt, indem er als Vice President Sales EMEA die Fähigkeiten desRegional Sales Director-Teams weiterentwickelte und das Netzwerk anautorisierten DocuWare-Partnern ausbaute. Der 54-Jährige wirkteentscheidend daran mit, dass das Unternehmen den weltweiten Umsatzvon 6,3 Mio. EUR im Jahre 2001 auf rund 44 Mio. EUR in 2017 steigernkonnte. Max Ertl wird künftig als Vorstand Vertrieb und Marketingglobal verantworten.In einer Erklärung, die Biffar und Schneck gestern denMitarbeitern aller DocuWare-Standorte gaben, dankten sie ihrenweltweit rund 300 Mitarbeitern für ihr Engagement. Sie betonten, dassam Erfolg von DocuWare die gesamte DocuWare Community entscheidendmitgewirkt hat - vom Mitarbeiter über den Partner bis hin zum Kunden.Dadurch waren strategische Re-Investitionen in Produkt- undTechnologieentwicklungen möglich, die DocuWare heute zu einer derbekanntesten Marken im Bereich des Dokumenten-Managements und derWorkflow-Automation werden ließ.Max Ertl und Dr. Michael Berger werden ab 1. Januar 2019 dasUnternehmen leiten. Jürgen Biffar und Thomas Schneck geben zu diesemZeitpunkt alle Führungsaufgaben ab und fungieren danach im Beirat alsstrategische Berater für das neue Führungsteam.Pressekontakt:Pressebüro Birgit Schuckmann - birgit.schuckmann@docuware.com -0172.8552005Original-Content von: DocuWare GmbH, übermittelt durch news aktuell